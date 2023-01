Dania jednogarnkowe na kilka dni. Przepisy na obiad dla rodziny. Nie trać czasu i stwórz posiłki idealne do odgrzewania

Dania jednogarnkowe to świetny sposób na zaplanowanie obiadu, gdy jesteśmy zapracowani. Można pasteryzować lub mrozić. W lodówce te dania warto przechowywać w czystych słoikach lub pojemnikach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Większość posiłków można spożyć do trzech dni od ich przygotowania. Zebraliśmy dania, które idealnie nadają się do wcześniejszego ugotowania. W niektórych poza garnkiem będzie też potrzebna patelnia do obsmażenia części składników. Zebraliśmy najciekawsze dania jednogarnkowe, które zaoszczędzą czas i świetnie smakują.

