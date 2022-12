Czym są mieszkania dla seniorów i dlaczego w Polsce są prawie nieznane? Poznaj tzw. rynek senior living

Polscy seniorzy na ogół żyją we własnych mieszkaniach lub z rodziną

Mieszkania dla seniorów – co to takiego? Poznaj rozwiązania senior living

Osoby starsze, mające mniej sił oraz większe trudności w poruszaniu się, często gorzej radzą sobie z codziennymi czynnościami. Mimo to większość polskich seniorów nie chce się przeprowadzać z dotychczas zajmowanego lokum – wg badania Polsenior 45,3 proc. emerytów deklaruje, że nie zmieni miejsca zamieszkania nawet mimo wysokich kosztów życia i rozmaitych niedogodności. Dla przykładu – aż 76,7 proc. emerytów, którzy wzięli udział w ankiecie „Faktu” podaje, że w ciągu ostatniej dekady nie remontowało mieszkania. Zarazem tylko kilka procent osób starszych posiada w domu udogodnienia takie jak uchwyty w łazience czy podłoga antypoślizgowa. Oznacza to, że polscy seniorzy na ogół żyją w domach i mieszkaniach nieprzystosowanych do swoich potrzeb.