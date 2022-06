Czym myć lodówkę? Naturalne czyszczenie kuchni. Oto sposoby, które warto znać

Co zrobić z jedzeniem z lodówki?

Co zrobić z jedzeniem z lodówki?

Zanim zabierzemy się do mycia lodówki, należy wyjąć jedzenie z półek. Na samym początku należy sprawdzić datę przydatności do spożycia. Szczególnie gdy napisane jest na nich „należy spożyć do…”. Te z krótkim terminem należy zjeść w pierwszej kolejności i przy ponownym umieszczeniu w lodówce położyć je bliżej drzwi.

Soda oczyszczona zdziała cuda. Dodaj ją do gotującego się kalafiora albo kawy

Jak często myć lodówkę?

Mycie lodówki powinno odbywać się raz w tygodniu. To urządzenie może być miejscem rozwoju bakterii, które powodują zatrucia pokarmowe. Myjąc lodówkę, należy pamiętać o dolnych szufladach i półkach na drzwiach lodówki. Jeśli korzystacie z przezroczystych pojemników do organizacji żywności lub obrotowych tacek, to też trzeba je dokładnie umyć.

Gdy myjecie lodówkę i chcecie rozmrozić zamrażarkę, to możecie wyłączyć urządzenie z prądu. Jeśli jednak odświeżacie samą lodówkę, to zostawcie ją podłączoną do kontaktu. Dzięki temu oszczędzicie sobie dodatkowej pracy. Następnie można zabierać się za czyszczenie zabrudzeń po jedzeniu.