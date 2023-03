Czym jest choroba dwubiegunowa i jakie są jej objawy? Sprawdź, jak leczyć ChAD oraz w jaki sposób można pomóc pacjentowi z dwubiegunówką Robert Sonek

Choroba afektywna dwubiegunowa to poważne zaburzenie psychiczne. Według danych WHO cierpi na nie nawet 60 mln ludzi na świecie. ChAD objawia się częstymi przejściami pomiędzy epizodami maniakalnymi i depresyjnymi. Choroba powoduje całkowitą dezorganizację życia pacjenta, a podczas epizodów maniakalnych może prowadzić do bardzo ryzykownych zachowań, w tym do prób samobójczych. Sprawdź, jak rozpoznać objawy choroby i jak wygląda leczenie „dwubiegunówki”.