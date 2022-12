Czy świeże i suszone daktyle są zdrowe? Poznaj 10 powodów, dla których warto je jeść. Zyskają mózg, jelita i serce. Komu mogą szkodzić? Elżbieta Kozłowska

Po daktyle warto sięgnąć szczególnie jesienią i zimą, czyli w okresie, w którym mamy utrudniony dostęp do świeżych owoców. pictavio/Pixabay Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Daktyle bywają uważane za najzdrowsze owoce na świecie. Są cenione przez sportowców, jako szybka i smaczna przekąska. Korzystnie wpływają także na mózg, a miłośnicy nowych smaków doceniają szerokie możliwości ich zastosowania w kuchni. Daktyle świeże i suszone to także dobra przekąska dla dzieci. Choć spożywanie daktyli jest korzystne dla zdrowia, to istnieje grupa osób, która powinna unikać tej naturalnej słodkości. Zobacz, na co pomaga jedzenie tych owoców, a komu mogą zaszkodzić.