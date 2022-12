Czy słodziki są rakotwórcze? Niestety, według badań mogą przyczyniać się do rozwoju nowotworów. Uważaj na „odchudzoną” żywność

Sztuczne słodziki jako zamienniki cukru

Sztuczne słodziki to dodatki do żywności pochodzenia syntetycznego, które stosuje się do nadawania produktom słodkiego smaku albo produkcji tzw. słodzików stołowych, czyli wyrobów zastępujące cukier. Jako zamienniki cukru stołowego są od niego wielokrotnie słodsze – zwykle kilkaset do kilku tysięcy razy bardziej niż sacharoza, przez co stosuje się je w nieporównanie mniejszych ilościach i określa jako bezkaloryczne.

Dzięki temu zastępowanie cukru słodzikami pomaga zmniejszyć kaloryczność diety (każdy gram cukru to oszczędność ok. 4 kcal), co przez dekady było wykorzystywane do produkcji żywności light. Według definicji jako „lekki” można przy tym oznaczyć produkt, który ma o 30 proc. mniej cukru lub kalorii od wersji oryginalnej.

„Odchudzona” żywność z dodatkiem syntetycznych słodzików wciąż cieszy się zainteresowaniem osób, które pragną zredukować swoją wagę, jednak produktem, po który sięgają rzesze ludzi niezależnie od masy ciała czy wieku, są gumy do żucia. Tam dodatek cukru jest niepożądany z tego względu, że sprzyja rozwojowi próchnicy, natomiast gumy do żucia są przeznaczone m.in. do poprawy higieny między posiłkami, a więc prewencji chorób zębów.