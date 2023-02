Czy psychologia może być niebezpieczna? Na pewno ta udawana. Rozmowa o zagrożeniach i etyce z psychologiem Anną Wasiukiewicz

Jak bardzo na przestrzeni lat zmieniła się psychologia? Czy ta współczesna niesie ze sobą zagrożenia, na pozór dla nas niedostrzegalne?

- Współczesna psychologia opiera się na biologicznej i materialistycznej wizji człowieka. Ludzie mają zaufanie do terapeutów i psychologów, bo wierzą, że to jest tak samo, jak z medycyną - mamy objawy to idziemy do lekarza i stosujemy leczenie. Ale w psychologii wszystko jest bardziej skomplikowane. Każdy człowiek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Zawód psychologa i terapeuty nie jest do końca uregulowany, więc na rynku pojawiają się różne ,,pseudoterapie’’, które mogą być niebezpieczne. Dla osób niezorientowanych może to być nie tylko strata czasu i pieniędzy, ale także pogorszenie stanu zdrowia. Należy zawsze z rozwagą wybierać terapeutę i terapię, starać się jak najwięcej informacji zdobyć o metodach, jakimi się posługuje.