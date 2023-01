Czy pamiętasz te desery z PRL? Wiele z nich nadal kusi smakiem! Zobacz unikalne przepisy!

Kiedy ostatni raz jedli Państwo kogel-mogel? W czasach dzieciństwa wielu z nas był to przebój serwowany przez rodziców, o którym większość obecnego młodego pokolenia mogła tylko słyszeć od dziadków. Podobnie jest z innymi deserami z czasów PRL - blokiem czekoladowym, kremem sułtańskim, czy wuzetką. Przedstawiamy listę kultowych, dzisiaj już zapomnianych słodyczy z lat Polski Ludowej.

Był to czas, gdy gospodynie potrafiły wyczarować coś z niczego. I to coś było bardzo smaczne!

Kogel-mogel

Podstawowy przepis na kogel-mogel jest prosty i składa się z surowych żółtek, cukru i ubitych białek. Można także dodać kakao, orzechy czy rodzynki. Składniki: 2 jajka,

2 łyżki cukru. Wykonanie: Umyj jajka, po czym rozbij je i oddziel żółtka od białek. Żółtka przełóż do miseczki i dodaj cukier. Całość ucieraj za pomocą ręcznej trzepaczki lub miksera, do momentu, aż uzyskasz puszystą masę. Dodajemy do niej ubite - na sztywno - białka jaj. Całość delikatnie mieszamy.

Blok czekoladowy

Jego podstawą było mleko w proszku, kakao i margaryna, którą dziś zastąpimy masłem. Składniki: 250 g masła (w wersji bogatej),

¾ szklanki cukru,

½ szklanki mleka,

3 lekko czubate łyżki kakao,

400 g mleka w proszku,

180 g herbatników,

trochę bakalii. Wykonanie: Masło roztop w garnuszku. Dodaj płynne mleko, cukier i kakao. Nie doprowadzaj masy do wrzenia! Ściągnij garnek z palnika i odstaw do lekkiego przestudzenia. Do ciepłej masy kakaowej dodaj stopniowo mleko w proszku, miksując cały czas na średnich obrotach miksera. Mieszaj do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Dodaj do masy pokruszone herbatniki i bakalie. Całość dokładnie wymieszaj łyżką. Masę przelej do foremki wyłożonej folią spożywczą i wyrównaj. Wstaw do lodówki na parę godzin do stężenia. Gotowy blok pokrój na kawałki.

Wuzetka

Ciasto na bazie czekoladowego biszkoptu, przełożonego śmietankowym kremem.

Składniki na biszkopt: 6 jajek,

120 g mąki pszennej,

200 g cukru,

60 g kakao,

60 g mąki ziemniaczanej,

40 g masła.

Składniki na krem: 800 ml śmietanki kremówki 36%,

3 łyżki cukru pudru,

2 łyżki żelatyny. Składniki na polewę: 150 g śmietanki kremówki,

100 g gorzkiej czekolady,

1 łyżeczka żelatyny,

1 łyżka masła. Dodatkowo: 200 g powideł śliwkowych lub kwaskowatego dżemu albo konfitury. Wykonanie: Oddziel białka od żółtek. Białka ubij mikserem do uzyskania sztywnej piany. Dodaj porcjami cukier i cały czas ubijaj. Zmniejsz obroty miksera i do ubitych białek dodaj żółtka. Następnie zmieszaj razem mąkę pszenną i ziemniaczaną oraz kakao. Masło roztop i ostudź. Do ubitych jajek dodaj sypkie składniki w trzech, czterech turach, mieszając za każdym razem delikatnie silikonową szpatułką. Pod koniec mieszania wlej rozpuszczone masło. Gotowe ciasto przełóż do prostokątnej blachy wyłożonej papierem do pieczenia. Wypiekaj około 30 minut w piekarniku nagrzanym do 160 stopni.

Aby zrobić krem, schłodzoną śmietankę ubij na sztywną pianę, a następnie dodaj do niej cukier puder, cały czas miksując. Gdy krem zgęstnieje, dodaj ostudzoną żelatyną (rozpuszczoną w 10 łyżkach gorącej wody). Upieczone ciasto wystudź i przekrój na dwie części. Dolny blat posmaruj dżemem i wyłóż masę śmietanową. Przykryj drugim blatem ciasta, lekko dociskając. Aby zrobić polewę, zagotuj w rondelku śmietankę. Dodaj połamaną na kawałki czekoladę i żelatynę, mieszając do całkowitego rozpuszczenia. Dodaj masło. Jeszcze ciepłą polewę wylej na ciasto i wyrównaj szpatułką. Gotową wuzetkę włóż do lodówki na minimum dwie godziny. Przed podaniem pokrój w kwadraty i udekoruj bitą śmietaną.

Krem sułtański

Słynny deser z bitej śmietany z dodatkiem rodzynek i rumu (bo to danie dla dorosłych). Składniki: 250 g śmietany kremówki 36%,

1 łyżka cukru pudru,

50 g rodzynek,

100 ml rumu,

2 łyżeczki kakao. Wykonanie: Rodzynki namocz w rumie (najlepiej na całą noc). Śmietanę z cukrem pudrem dobrze ubij. Następnie masę kremową podziel na dwie części. Do jednej z nich dodaj kakao oraz rodzynki z rumem. Składniki delikatnie wymieszaj łyżką. Masę kakaową ułóż na spód pucharków, następnie na wierzch połóż krem śmietankowy. Do dekoracji można użyć rurek waflowych, czekoladowych patyczków, kruchych ciastek, owoców.

Słodkie ziemniaczki

Te ciastka nie mają nic wspólnego z kartoflami, są proste w wykonaniu i nie trzeba ich piec. Można je wykonać z resztek herbatników. Do ciastek możemy dodać orzechy, owoce, konfiturę. Składniki: 400 g herbatników,

garść posiekanych orzechów włoskich,

250 g masła,

2 łyżki wódki,

5 łyżek mleka,

3 łyżki kakao,

4 łyżki cukru pudru,

wiórki kokosowe. Wykonanie: Masło rozgrzej w garnku. Gdy się roztopi, dodaj cukier puder, kakao i mleko. Do czekoladowej masy dodaj pokruszone na miazgę herbatniki, orzechy i wódkę. Gdy wszystko się dokładnie połączy, zdejmij z palnika i pozostaw do ostygnięcia. Z zimnej masy uformuj kulki i obtocz je w wiórkach kokosowych. Włóż ziemniaczki do lodówki na kilka godzin.

Domowe krówki

Krówki to cukierki, które i dzisiaj cieszą się popularnością, ale mało kto robi je w domu. Składniki: 1 l mleka,

1 kg cukru,

50 g orzechów włoskich.

100 g masła. Wykonanie: Mleko przelej do rondelka z grubszym dnem. Dodaj do niego cukier i zagotuj, cały czas mieszając, aby się nie przypaliło. Następnie, gdy zacznie brązowieć, dodaj masło. Kiedy masa na krówki zacznie gęstnieć, dodaj do niej pokrojone orzechy włoskie. Wszystko wymieszaj do połączenia składników.

Przygotuj naczynie. Blachę wyłóż folią spożywczą. Wylej gotową masę krówkową do przygotowanego pojemnika. Odstaw ją do całkowitego stężenia (po ostygnięciu można włożyć do lodówki). Gotową masę pokrój w kostkę.

Zupa nic

Kończymy nią przepisy na słodkie co nieco z czasów PRL. Ten mleczny i waniliowy smak wielu pamięta do dzisiaj. Składniki: 2 łyżki cukru,

laska wanilii,

łyżka cukru pudru,

2 jajka,

400 ml mleka. Wykonanie: Jajka sparz wrzątkiem,

Białka oddziel od żółtek,

Do białek dodaj łyżkę cukru pudru i ubij całość na sztywną masę,

Do żółtek również dodaj łyżkę cukru i ucieraj do momentu, aż cukier się rozpuści,

Do garnka wlej mleko i dodaj naciętą laskę wanilii,

Mleko gotuj na wolnym ogniu, nie dopuszczając do jego zagotowania,

Gdy mleko będzie już ciepłe, za pomocą łyżki nakładaj partiami pianę z białek. Gotuj z każdej strony po minucie. Zbierz pianki łyżką cedzakową i ułóż na talerzu.

Mleko odstaw z gazu, wyciągnij wanilię. Cały czas mieszając widelcem, wlewaj powoli żółtka z cukrem. Gdy dodasz wszystkie żółtka ponownie postaw mleko na gazie. Cały czas mieszając, gotuj około dwóch minut uważając, by żółtko się nie ścięło.

Na talerz wylej zupę i ułóż pianki z białek.

