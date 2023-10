Czy nowości wkradają się do męskiej szafy, czy wciąż tkwią w przeszłości?

Warto zaznaczyć, że modne są także luźne i oversizowe marynarki, które wprowadzają do mody męskiej dawkę nonszalancji. Proste jeansy z równą nogawką to kolejny hit sezonu, a klasyka w postaci chinosów i spodni w kratę nadal ma swoje stałe miejsce w modowym świecie. W letnich stylizacjach królują zaś krótkie bermudy, i len.

Moda męska, jest zazwyczaj bardziej stabilna niż moda damska, ale ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany. Pandemia wpłynęła na znaczącą dewaluację ubioru codziennego, co skutkowało bardziej swobodnym i nieformalnym stylem. Wprowadzenie młodszych pokoleń do modowego świata również zrewolucjonizowało branżę, zmuszając czołowe marki do odświeżenia swojej oferty. To przyniosło różnorodne reakcje klientów.

Obecnie, choć moda męska nadal utrzymuje swój luz i niezobowiązujący charakter, można zaobserwować pewne sygnały wskazujące na powrót do bardziej formalnych stylizacji. Jesień 2023 zapewnia mężczyznom szeroki zakres opcji, aby wyrazić swój styl i osobowość, łącząc klasykę z nutą świeżości i ekstrawagancji.