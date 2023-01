Czy można jeść fusy z kawy? Sprawdź, zanim je wyrzucisz. Poznaj właściwości ziaren kawy. Dla kogo są bezpieczne, a kto powinien ich unikać?

Czy można jeść fusy z kawy?

Fusy z kawy są zwykle uważane za odpady i wyrzucane. Niesłusznie, ponieważ mają one wiele korzystnych właściwości i zastosowań np. jako peeling do twarzy i ciała, nawóz do roślin czy środek czyszczący. Ziarna kawy można również bezpiecznie jeść. Kawa zawiera cenne antyoksydanty , które zwalczają wolne rodniki oraz kofeinę wpływającą na poprawę koncentracji i zwiększenie energii. Czy tak samo działają fusy z kawy?

Po co jeść fusy z kawy? Wykorzystaj właściwości ziaren kawy

Fusy z kawy dostarczają tych samych składników odżywczych co sam napój, ale w znacznie bardziej skoncentrowanej formie . Kawa parzona jest bowiem rozcieńczona wodą i zwykle filtrowana, dlatego znajduje się w niej tylko część kofeiny i innych substancji zawartych w całych ziarnach. Spożywanie fusów z kawy sprawia, że kofeina wchłaniana jest już przez śluzówkę jamy ustnej, dzięki czemu do organizmu dostaje się jej dużo więcej niż podczas picia zaparzonej kawy. W związku z tym zarówno pozytywne, jak i negatywne właściwości kawy zostają wzmocnione podczas jedzenia ziaren kawy.

Jeśli chcesz wypróbować właściwości fusów z kawy, ale nie wyobrażasz sobie zjedzenia ich samych łyżeczką, to możesz dosypać je do porannej owsianki, ciasta czy jako przyprawa do pieczonego mięsa. W coraz większej liczbie sklepów pojawiają się również ziarna kawy w czekoladzie w formie przekąski do podjadania jako alternatywa dla tradycyjnej kawy.