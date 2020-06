Czy koronawirus zniknie latem? Przewidywania naukowców

Wyższa wilgotność zmniejsza transmisję COVID-19

Pierwsze badanie tego typu przeprowadził epidemiolog profesor Michael Ward z Sydney School of Veterinary Science na University of Sydney, wraz z dwoma innymi badaczami. Zrealizowano je na wczesnym etapie rozwoju pandemii. Co ciekawe zespół wykazał, że to wilgotność powietrza, a nie temperatura, ma większy wpływ na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. Obniżenie poziomu wilgotności o zaledwie 1 procent zwiększało liczbę przypadków COVID-19, aż o 6 procent.