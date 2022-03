Czy jesteśmy skazani na chleb pieczony w dyskontach i supermarketach? ankrutują rodzinne piekarnie - to skutek podwyżek energii [3.03.2022] Zbigniew Biskupski

Piekarze przyznają jednocześnie, że nie są w stanie podnosić bardziej cen pieczywa. Ostatnie podwyżki miały miejsce w styczniu. Na kolejne nie będzie już zgody konsumentów. Wojciech Wojtkielewicz / Polska Press Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Piekarnie rzemieślnicze nie mogą w nieskończoność podnosić cen, by zniwelować skutki podwyżek cen gazu i energii elektrycznej. Klienci mówią stop i idą po pieczywo do dyskontów. Te wypiekają je na równie drogim prądzie, ale z mrożonego ciasta, często importowanego, z ulepszaczami. Co z tego, że po kilku godzinach popularny chleb przy krojeniu sypie się jak trociny, a tanie bułki twardnieją na kamień...