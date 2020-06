Czy Europie grozi wybuch wulkanu? Naukowcy ostrzegają przed coraz większą aktywnością wulkaniczną

Geolodzy o pasmie górskim Eifel: to najbardziej aktywne wulkanicznie miejsce w Europie

Geolodzy na łamach czasopisma „Geophysical Journal International” ostrzegają, że obserwowana w rejonie pasma górskiego Eifel aktywność wulkaniczna stale się wzmaga. Skorupa ziemska w tym miejscu jest cieńsza niż na reszcie kontynentu. Wulkan może się tam znajdować nawet do 400 metrów pod ziemią.

Teren gór Eifel jest znany z wulkanów. Podejrzewa się, że to właśnie tamtejszy wulkan jest odpowiedzialny za powstanie jeziora Laacher See. Erupcja w pobliżu jeziora miała miejsce 13000 lat temu. Siła wybuchu mogła być porównywalna do tej z czerwca 1991 roku, gdy wybuch wulkanu Pinatubo spowodował śmierć około 800 osób i obrażenia setek kolejnych.

Badanie opierało się na danych GPS pobieranych z anten ustawionych w Europie Zachodniej. Śledzą one subtelne ruchy na powierzchni Ziemi – prawdopodobnie spowodowane rosnącym pióropuszem płaszcza powierzchniowego.