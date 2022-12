Czy da się schudnąć bez liczenia kalorii, głodu i wyrzeczeń? Ta dieta jest najlepsza! Wypróbuj 10 potraw diety wolumetrycznej

Dieta objętościowa zdobywa nagrody U.S. News & World Report

Duża objętość i mało kalorii – to podstawowa zasada diety wolumetrycznej

Jak schudnąć bez liczenia kalorii? Znamy na to sposób! By pozbywać się zbędnych kilogramów bez restrykcyjnych zasad, wilczego głodu i poczucia deprywacji, warto zastosować dietę wolumetryczną dr Barbary Rolls z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii. To nie tylko metoda rokrocznie nagradzana w rankingach diet, ale przede wszystkim prosta, wygodna i skuteczna.

Zgodnie z nazwą dieta polega na jedzeniu produktów o dużej objętości, ale niskiej energetyczności. Typową ich cechą jest niska gęstość energetyczna, czyli zawartość kalorii na 1 gram najczęściej spożywanych produktów i potraw.

W diecie objętościowej poleca się przede wszystkim jedzenie o wysokiej zawartości wody, błonnika pokarmowego i/lub powietrza. Wybierając je przez 80 procent czasu (a przez resztę sięgając po solidniejsze pożywienie, również to, które większość diet odchudzających z góry wyklucza), masz szansę na łatwe chudnięcie bez liczenia kalorii, a za to z poczuciem sytości i smakiem.