Czupel – łatwy szczyt Korony Gór Polski. Skąd najlepiej wejść na Czupel, jak długo się idzie? Gdzie zdobyć pieczątkę Klubu Zdobywców?

Czupel - najwyższa góra Beskidu Małego. W sam raz na weekendową wycieczkę

Czupel to najwyższy szczyt Beskidu Małego. Należy do Korony Gór Polski , choć nie ma imponującej wysokości. Wznosi się na 930 m n.p.m.

Wycieczka na Czupel. Gdzie zostawić samochód? Położenie parkingu i ceny

Trasa na Czupel. Jakie atrakcje czekają przy szlaku?

Skąd wejść na Czupel? Ile się wchodzi? Ta trasa jest najkrótsza

To najkrótszy i najłatwiejszy do pokonania szlak na Czupel. Liczy niecałe 4,5 km i przejście go w obie strony nie powinno zająć więcej niż 3 godziny. Trasa prowadzi obok schroniska PTTK Na Magurce, w którym można zrobić postój, a przewyższenie wynosi 324 m. Początkowe odcinki szlaku mogą się wydać dość strome, ale droga szybka staje się łatwiejsza.

Schronisko PTTK na Magurce Wilkowickiej im. Józefa Grzybowskiego

Najpiękniejsza trasa na Czupel. Szlak z Czernichowa

Szlak w jedną stronę liczy ok. 5,4 km długości, dystans można pokonać w ok. 2 godziny. Droga jest jednak trudniejsza niż przy szlaku z Przełęczy Przegibek, a przewyższenie wynosi 623 m.

Pętla Czernichów – Czupel – Przysłop - Czernichów

Wielu turystów decyduje się odbyć wycieczkę na Czupel z Czernichowa w formie pętli, dzięki czemu nie trzeba wracać tą samą trasą po własnych śladach. Po dotarciu na szczyt Czupla możecie zejść trasą przez Przełęcz Przysłop i z powrotem do Czernichowa. Cały szlak do przejścia liczy ok. 14 km i można go pokonać w ok. 4 godziny.

Mapa pętli na Czupel z Czernichowa: