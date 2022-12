Czosnek i cebula do oprysków roślin. Zwalczą szkodniki i choroby kwiatów doniczkowych i roślin ogrodowych. Przepis na napar i wyciąg

Wyciąg z czosnku dla roślin. Jak go zrobić?

Czosnek to znany i skuteczny środek przeciwko licznym chorobom grzybowym, ale także wielu szkodnikom. Można przygotować z niego zarówno gnojówkę, jak i wyciąg lub wywar, którymi w razie potrzeby będziemy mogli opryskiwać lub podlewać rośliny.

Najczęściej przygotowanym z czosnku naturalnym preparatem ochrony roślin jest wyciąg. Aby go uzyskać, miażdżymy lub mielimy ząbki czosnku, a następnie zalewamy je wodą i odstawiamy w chłodne, ciemne miejsce na ok. 2-4 dni. Proporcje to ok. 200 g czosnku na 10 litrów wody. Po tym czasie płyn odcedzamy i bez rozcieńczenia opryskujemy nim rośliny zaatakowane przez szkodniki lub choroby grzybowe.