Czarne niebo nad Rosją. Od 4 tygodni na Syberii pada czarny śnieg. Dzieci zwracają się do Putina: „Chcę wyjść na zewnątrz, ale nie mogę"

Czarny śnieg to określenie na popiół, który pojawia się na wskutek zanieczyszczenia powietrza i opada na ulice miast i miasteczek. Zjawisko to znają dobrze mieszkańcy obwodu kemerowskiego, a także pobliskiego Nowosybirska i Krasnojarska w Rosji. To tu znajduje się Kuźnieckie Zagłębie Węglowe, jedno z największych zagłębi węgla na całym świecie.

Na Syberii jest zimno i sucho, a takie warunki nie sprzyjają walce ze smogiem. Czarny śnieg to zjawisko, z którym mieszkańcy regionu zmagają się od lat. Ale jeszcze nigdy nie musieli z nim żyć przez tak długi okres, jak teraz. Zdjęcia opublikowane przez „The Siberian Times" na Facebooku ukazują ulice przykryte brudną sadzą.