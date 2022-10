Czapki, szaliki i apaszki na jesień i zimę. Zobacz, jakie modele są modne w sezonie 2022/2023 Redakcja Strona Kobiet

Czapka czy szalik na jesień lub zimę to ważny dodatek do jesiennego outfitu. Wystarczy wyjść na ulicę, aby przekonać się, że w tym roku szczególnie popularna jest tzw. beanie – czapka przylegająca do głowy, z dolną częścią wywiniętą na zewnątrz. Jakie jeszcze czapki, szaliki i apaszki sprawdzą się w sezonie 2022/23? Przedstawiamy modne propozycje dla kobiet.