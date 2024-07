Cysterna wjechała w drzewo na skutek pękniętej opony OPRAC.: Wojciech Gawor

Praktycznie nie ma dnia, aby policjanci nie jechali do zgłoszonej kolizji czy wypadku drogowego. Różnorodność zdarzeń odnotowana przez funkcjonariuszy sprowadza się do jednego – jeździmy nieostrożnie. Nie zachowanie należytej odległości od drugiego pojazdu, nieprawidłowe wyprzedzenia oraz niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze czy też zły stan techniczny pojazdu to najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Niestety nie zabrakło ich również podczas minionej doby.