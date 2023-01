Cyfrowa książka obiektu budowlanego – jak ją założyć i prowadzić? Poznaj rozwiązanie dla właścicieli i zarządców nieruchomości

Cyfrowa książka obiektu budowlanego – co to takiego?

Cyfrowa książka obiektu budowlanego – co to takiego?

Książka obiektu budowlanego (KOB) to ważny element dokumentacji dotyczącej obiektu budowlanego. Odnotowuje się w niej informacje takie jak:

podstawowe informacje o samych obiekcie i jego właścicielu albo zarządcy,

wyniki kontroli okresowych obiektu,

wyniki ekspertyz i opinii technicznych dotyczących obiektu,

informacje o robotach budowlanych związanych z obiektem po oddaniu go do użytkowania,

informacje o katastrofach budowlanych,

decyzje, postanowienia i inne dokumenty wydane na temat obiektu.

Prowadzenie książki jest obowiązkowe w przypadku wielu budynków i obiektów niebędących budynkami. Do 1 stycznia 2023 r. książkę można było prowadzić wyłącznie w wersji papierowej, jednak od tej daty można to robić cyfrowo. Co ważne, nie trzeba przenosić już prowadzonej papierowej książki do Internetu.