Cukierki węglowe, precle i tamales. Karnawałowe dania z różnych stron świata. Tych dań nie może zabraknąć na imprezach

Początek karnawału przypada na Święto Trzech Króli, które w krajach hiszpańskojęzycznych nazywane jest świętem trzech magów. Noc z 5 na 6 stycznia we w Hiszpanii i Włoszech służy rozdawaniu prezentów. We Włoszech tego dnia do dzieci przychodzi czarownica Befana. Grzecznym dzieciom rozdaje prezenty, a tym nieposłusznym rozdaje węgiel, który jest odpowiednikiem polskiej rózgi. Ciekawostką jest, że w Hiszpanii zamiast węgla dzieciom daje się czarne cukierki określane Carbón de Reyes, czyli węgiel króli. W Polsce ważną datą u schyłku karnawału jest tłusty czwartek, a w krajach związanych z kulturą francuską obchodzi się Mardi Gras, czyli tłusty wtorek przypadający dzień przed Popielcem.

