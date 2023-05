Cristina z Afryki walczy o zdrowie: Pomocną dłoń wyciągnęli lekarze z Olsztyna

Lekarze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego chcą pomóc 15-latce z Angoli.

U nastolatki zdiagnozowano ropień żuchwy, który w ostatnim czasie urósł do rozmiarów zagrażających jej życiu. Fundacja Dzieci Afryki uruchomiła specjalną zbiórkę, aby zebrać pieniądze potrzebne na zorganizowanie operacji Cristiny w Polsce.

15-latka "leczyła się" u szamana

Cristina Jene Saini ma 15 lat, urodziła się we wschodniej Angoli, tuż przy granicy z Zambią. Jest pogodną i wrażliwą dziewczynką. Choroba, z jaką się zmaga, rozpoczęła się w 2020 roku. Po upadku Cristina uskarżała się na ból dolnej szczęki. Ubodzy rodzice zapewnili jej leczenie „tradycyjne” – pomoc szamana. Ból stawał się jednak coraz większy.

Diagnoza - ropień żuchwy

Dziewczynką zaopiekowały się meksykańskie misjonarki ze Zgromadzenia Córek Świętej Maryi z Gudelupe. To one zapewniły Cristinie wizyty w kolejnych szpitalach, tam jednak udzielano dziewczynce jedynie pomocy doraźnej. Ostatecznie u Cristiny zdiagnozowano ropień żuchwy, który po upływie dwóch lat rozrósł się do ogromnych rozmiarów. Konieczna jest operacja usunięcia guza. Niestety w angolańskich szpitalach nie przeprowadza się tego rodzaju operacji.