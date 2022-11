CPK: rozstrzygnięto konkurs na głównego architekta. Są pierwsze wstępne wizualizacje nowego lotniska. Jak może wyglądać terminal?

Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozstrzygnęła konkurs na Master Architekta, który będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie budynku terminala pasażerskiego, dworca kolejowego i węzła transportowego przyszłego lotniska. Konkurs wygrały konsorcjum Foster + Partners oraz Biuro Happold Limited.

- CPK to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w naszej części Europy – powiedział minister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. PCK. – Dziś realizujemy jeden z najważniejszych kamieni milowych na drodze do realizacji tego przedsięwzięcia. Inaugurujemy współpracę z Master Architektem, który będzie miał największy wpływ na ostateczny kształt nowego lotniska. Jestem przekonany, że będzie ono nie tylko świetnie wyglądać, ale też zapewni najwyższy standard obsługi pasażerów, co jest przecież najważniejszym założenie tego przełomowego projektu.