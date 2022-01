COVID-19: globalny ranking obostrzeń. Gdzie obowiązują najsurowsze restrykcje na świecie? Sprawdźcie przed wyjazdem na ferie lub urlop Emil Hoff

Our World in Data publikuje aktualny ranking państw świata z najsurowszymi restrykcjami COVID-19. Gdzie najtrudniej jest funkcjonować w czasie pandemii i jak na tle globu wypada Polska? grispb, 123RF.com

COVID-19 stał się elementem naszej codziennej rzeczywistości. Nikogo już nie zaskakują obostrzenia, nakazy, zakazy i utrudnienia w podróżowaniu. Warto jednak upewnić się, jak surowe są obostrzenia COVID w danym państwie, nim wybierzemy się zagranicę np. na ferie zimowe, narty, urlop czy wakacje. Analitycy z portalu Our World in Data sporządzają aktualizowany na bieżąco ranking surowości obostrzeń we wszystkich krajach świata. Sprawdźcie, jak wypada wasza ulubiona zimowa destynacja.