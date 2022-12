Comic nails, czyli komiksowe paznokcie to efektowny manicure na każdą okazję. Wygląda, jakby był zrobiony Photoshopie

Comic nails to nowy trend w mediach społecznościowych. Możecie go wykorzystać na co dzień, na imprezę Halloweenową lub spotkanie z przyjaciółkami. Jesteśmy pewni, że zostanie zauważony i nikt obok niego nie przejdzie obojętny.

Comic nails – efektowne paznokcie na każdą okazję

Comic nails w sumie nie jest niczym nowym. Kiedyś były to wzorki w formie dymku znanego z komiksów. Teraz pojawiły się w nowej formie, która robi wrażenie. Paznokcie możesz pomalować na taki kolor, jaki ci się podoba – mogą to być szarości, beże, pastele, a nawet neony. A co potem? Tak różnokolorowa płytka zdobiona jest czarnym lakierem dookoła. Częstym dodatkiem są wzory, które wzmacniają końcowy efekt. Paznokieć daje wrażenie trójwymiarowości lub 3D, a dłoń wygląda, jak z komiksu. Dobrze wykonany wygląda, jakby był wykonany przy pomocy obróbki graficznej. Dlatego ten manicure idealnie sprawdzi się na Halloween, imprezę tematyczną, ale także i do pracy, czy szkoły.