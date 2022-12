Co zrobić, żeby nie zmarnować jedzenia, które zostało po świętach? Zobacz, gdzie oddać niepotrzebną żywność

Zalegające po świętach jedzenie to problem wielu Polaków. Często przygotowujemy wigilijne i świąteczne potrawy w zbyt dużych ilościach. W efekcie słodycze i dania, których nie udało się zjeść podczas spotkań z rodziną, lądują w koszu. Niektórym szkoda jest jednak wyrzucać ręcznie robionych ciast czy dodatkowej porcji bigosu.

Co zrobić ze zbędnym jedzeniem? Jak uniknąć marnowania żywności? Dokąd zanieść produkty spożywcze, które zostały po świętach? Podpowiadamy, jak zadbać o to, żeby nadwyżka jedzenia trafiła do osób, które chętnie ją przyjmą.