Co zrobić z nietrafionym prezentem? Tak sprzedasz, wymienisz lub oddasz zbędne rzeczy

Internet służy także do wymiany

- Nie lubię magazynować niepotrzebnych rzeczy, jednak zawsze jest mi szkoda wyrzucać. Często powtarzam sobie „może jeszcze się przyda”. Niestety, takim sposobem można zamienić mieszkanie w rupieciarnię. Dlatego, jeśli coś nie jest mi potrzebne lub nie używałam tego przez 1,5 roku, taki przedmiot ląduje na stercie rzeczy do oddania – mówi Stronie Kobiet Klaudia, jedna ze zwolenniczek społecznej wymiany.

Wiele osób lubi dzielić się tym, co ma, a internet stwarza ku temu ogromne możliwości. W mediach społecznościowych można znaleźć liczne grupy, których członkowie przekazują innym przedmioty niepotrzebne już im samym. W ciągu ostatnich lat powstało także wiele miejsc umożliwiających wymianę niepotrzebnych rzeczy na inne . Są to punkty wymiany książek, ubrań, a nawet jedzenia.

„Uwaga, śmieciarka jedzie”

Ważną dla zwolenników społecznej wymiany rolę odgrywają grupy na Facebooku. Wśród nich bardzo dużą popularnością cieszą się te z kategorii „Uwaga, śmieciarka jedzie”. Tak brzmią początki nazw grup lokalnych – miejskich i dzielnicowych, przeznaczonych do dzielenia się niepotrzebnymi przedmiotami. Osoby należące do takich grup, znajdują nowych właścicieli swoim meblom, książkom, przedmiotom do domu, a nawet kwiatom. Wystawienie przed remontem mieszkania wielkogabarytowych rzeczy na grupie może pomóc zaoszczędzić środki, które trzeba byłoby wydać na wyniesienie takiego przedmiotu przez wynajętą ekipę.