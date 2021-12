Co zjeść na kaca? Psychodietetyczka radzi: Tłuste jedzenie, sen i picie

Kac to silna reakcja organizmu spowodowana wypiciem dużej ilości alkoholu. Problemy żołądkowe i bóle głowy to tylko niektóre niedogodności. Psychodietetyczka, Marta Adamiuk, radzi co zjeść, aby uniknąć kaca i czuć się dobrze po nieprzespanej nocy.

Jedną z metod, często proponowaną na złe samopoczucie po imprezach towarzyskich, jest picie wody. Nawadnianie organizmu sprzyja zwalczaniu migreny i łagodzi zgagę. Dodatkowo, woda wypłukuje alkohol z organizmu. Psychodietetyczka, Marta Adamiuk, opowiedziała nam, co zrobić, aby uniknąć "syndromu dnia następnego".

Picie kawy z plastrem cytryny na ból głowy to jeden z domowych sposobów "na kaca". Czy jako dietetyk mogłaby się Pani odnieść do tego pomysłu?

Nie polecam picia kawy na kaca. W tym "sposobie" pewnie chodzi o to, że kofeina może działać przeciwbólowo. Są też badania wskazujące, że kawa nasila migrenowe bóle głowy. To w dużej mierze zależy od organizmu. Raczej nie ma jednoznacznych dowodów, aby dodatek cytryny zwiększał właściwości przeciwbólowe kawy. Warto pamiętać, że picie kawy lub kawy z mlekiem na kacu może przyspieszać perystaltykę jelit. Zatem picie kofeiny może być zachowaniem ryzykownym. Jeżeli konkretna osoba sprawdziła, że to jej pomaga to dobrze, ale lepiej nie testować tego połączenia na sobie po raz pierwszy.

Jak przygotować się przed imprezą, żeby później nie mieć kaca lub go złagodzić ?

Ważniejsze jest, aby jeść wcześniej, przed i na imprezie, niż następnego dnia. Na kacu możemy nie mieć ochoty na zjedzenie czegokolwiek. Wtedy lepiej nic nie jeść. Niestety możemy wzmóc ból brzucha lub spowodować wymioty. Na drugi dzień organizm jest mocno obciążony metabolizowaniem alkoholu, który został przyjęty wraz ze słodkimi napojami lub posiłkami. Gdy zaczniemy jeść, to organizm będzie dodatkowo obciążony i zmuszony do trawienia. Polecam wsłuchiwać się w potrzeby organizmu na drugi dzień. Jeść wtedy, gdy polepszy się samopoczucie. Dobrym posiłkiem będzie rosół, bo jest tłusty.

Często się pojawiają porady, aby jeść tłusto oraz mało, ale często w trakcie różnych imprez. Czy to dobra wskazówka?

Tak, ale najlepiej zacząć przed zabawą sylwestrową czy inną imprezą i kontynuować w trakcie. Najważniejsze jest dobre przygotowanie organizmu.

Poza jedzeniem, warto też się tego dnia przed imprezą dobrze wyspać. Posiłki mają też być tak dobrane, aby mogły nam posłużyć później. Jedzenie tłustych posiłków pozwoli osłonić żołądek. W obecności tłuszczu alkohol nie przyswoi się tak szybko. Przy tym trzeba jeść regularnie i stawiać na tłuste, ale pełnowartościowe posiłki lub produkty. Słodkie przekąski nie będą dobrym rozwiązaniem. Cukier z alkoholem ma zazwyczaj zły finał. A następnego dnia po sylwestrze lepiej stopniowo sięgać po jedzenie. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, to nie można nikogo zmuszać.

W aptece znajdziemy wiele specyfików na kaca. Czy warto sięgać po jakieś naturalne metody?

Znane są różne rekomendacje. Czasem pojawia się sok z ogórków lub winogrona. Jako produkt spożywczy pojawia się też w zaleceniach cola, choć nie jest naturalny (śmiech). W przypadku coli chodzi głównie o glukozę. Podczas picia alkoholu bardzo szybko spada cukier, więc specyfiki z apteki często w składzie mają glukozę, witaminę C i elektrolity. Do tego dorzucają np. wyciągi roślinne. Wzrost glukozy może sprawić, że się chwilowo lepiej poczujemy. Podobnie jest z winogronami, które są naturalnie słodkie.

Picie soku z ogórków jest metodą ludową i nie spotkałam dowodów naukowych. A suplementy z apteki tak, jak jedzenie, warto przyjmować wcześniej przed imprezą. Wystarczą 2-3 godziny przed zabawą sylwestrową, aby zabezpieczyć organizm. Gdy już mamy kaca, to one niewiele dadzą. Ważne jest nawadnianie dzień przed i tego samego dnia, które odciąży organizm. Dzięki temu można powoli wypłukać alkohol z organizmu. Czy jedzenie w sposób intuicyjny może pomagać na kaca?

Jedzenie intuicyjne związane jest odczytywaniem sygnałów płynących z ciała. Jeżeli ciało jest głodne to jemy, a jeśli najedzone to przestajemy. Jeśli umiemy wsłuchiwać się w nasz organizm to najprawdopodobniej samo nam powie, czego chce lub nie.

Gdy mamy kaca, to jednak będzie odrzucać jedzenie. Wtedy możemy dłużej pospać, a nie ulegać namowom domowników, aby coś zjeść.

Myślę, że najlepiej nikogo do niczego nie zmuszać. Dzięki temu organizm zacznie działać w swoim tempie. Dziękuję za rozmowę. Zobacz także inne tematy kulinarne ze Strony Kuchni:

