Co zabrać na morsowanie? Sprawdź, co powinien zawierać niezbędnik początkującego morsa i rozpocznij przygodę z kąpielami na mrozie

Boom na morsowanie trwa

Jak ubrać się na morsowanie?

Do morsowania nie trzeba zakładać specjalistycznych butów. Wystarczą zwykłe klapki basenowe, ale jeżeli na dnie leży muł, nietrudno je zgubić. Morsować można także w butach na kajak lub w skarpetobutach do chodzenia po dnie. Jednak najlepiej sprawdzą się profesjonalne buty z neoprenu, materiału stosowanego z powodzeniem do szycia butów do nurkowania. Można je nabyć w licznych sklepach z odzieżą sportową. Na rynku dostępne jest obuwie do morsowania o różnej grubości. Zaleca się, aby wynosiła ona od 3 mm do 5 mm. Im grubszy będzie but, tym mniej wychłodzą się stopy, dlatego zmarzluchy powinny zdecydować się na zakup grubszego wariantu.