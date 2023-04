Co z jednostką wojskową w Olecku? Nowe wieści.

Burmistrz Olecka, Karol Sobczak, poinformował na swoich mediach społecznościowych, że Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ustanowił prawo trwałego zarządu na nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie Warmińsko-Mazurskim. Konkretnie chodzi o tereny zlokalizowane w powiecie oleckim, w gminie Olecko, w obrębie Lesk. Nieruchomość ma łączną powierzchnię 85,9182 hektara i obejmuje działki gruntowe: nr 58, nr 893/2, 466/3, 466/4, 466/6, 466/7, 466/8, 910 oraz 911.

Ważne wydarzenie dla regionu

Decyzja ta oznacza, że nieruchomość zostaje przekazana z przeznaczeniem na cele związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Jest to ważne wydarzenie dla regionu, ponieważ w tym rejonie planowane są inwestycje związane z ochroną kraju. Zgodnie z mapą, teren ten znajduje się w pobliżu granicy państwa, co może tłumaczyć decyzję o przekazaniu go na cele związane z bezpieczeństwem.