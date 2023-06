Co wydarzyło się w roku szkolnym 2022/2023? Nowy przedmiot, zmiany w zawodzie nauczyciela i inna matura. Podsumowanie edukacyjne

Rok szkolny 2022/2023 dobiega końca. Co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich dziesięciu miesięcy. Sprawdźcie zmiany, jakie zaszły w edukacji.

Rok szkolny 2022/2023 oficjalnie zakończy się 23 czerwca. Przychodzi więc czas na podsumowania. Od września w szkołach funkcjonuje nowy przedmiot: historia i teraźniejszość. W tym roku pierwszy raz przeprowadzona została nowa matura. Poza tym zmieniono zasady awansu nauczycieli i przyznano im podwyżki. Co jeszcze wydarzyło się w minionym roku szkolnym? Sprawdźcie nasze podsumowanie edukacyjne.

Zmiany w roku szkolnym 2022/2023. Podsumowanie reform w edukacji

Dużo zmian spotkało zarówno uczniów, jak i nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023. Trwa czas podsumowań i refleksji na temat tego, jak wyglądała edukacja w minionych dziesięciu miesiącach. We wrześniu w szkołach pojawił się nowy przedmiot. Historia i teraźniejszość zastąpiła wiedzę o społeczeństwie. Na początku roku szkolnego pojawiły się też zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. W październiku obchodziliśmy Dzień Nauczyciela, przyznano wówczas odznaczenie Nauczyciela Roku 2023 – została nim Iwona Pietrzak-Płachta.

Pod koniec października pojawił się głośno dyskutowany projekt poselski, który został okrzyknięty mianem Lex Czarnek 2.0. Zakładał on m.in. wzmocnienie roli kuratora oraz zmiany w zakresie edukacji domowej. W listopadzie trwały dyskusje i rozmowy na temat zasadności wprowadzania tego projektu. Ostatecznie jednak został odrzucony przez prezydenckie weto w grudniu.

W styczniu pensje nauczycieli wzrosły o 7,8 proc., podobnie jak całej sfery budżetowej. Również w tym miesiącu Przemysław Czarnek stwierdził, że wcześniejsze emerytury dla nauczycieli powinny powrócić, w kolejnych miesiącach toczyły się dyskusje na ten temat. Odbył się także egzamin zawodowy w sesji zimowej. W styczniu i lutym uczniowie z poszczególnych województw udali się na odpoczynek, czyli ferie zimowe. Z kolei w marcu ogłoszono zmiany na maturze 2023, które zakładały m.in. zmniejszenie liczby pytań jawnych i wprowadzenie ułatwień na niektórych egzaminach pisemnych. W kwietniu trwały intensywne przygotowania do egzaminów – maturalnych i ósmoklasisty. Te pierwsze odbyły się – pierwszy raz w nowej odsłonie – w terminie 4-23 maja, a testy dla uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej od 23 do 25 maja.

Również w maju pojawił się projekt poselski regulujący kwestię powrotu wcześniejszych emerytur dla nauczycieli, a także zmian w świadczeniach kompensacyjnych. W czerwcu, tak jak co roku, uczniowie czekają na wystawienie ocen i wakacje.

Historia i teraźniejszość. Nowy przedmiot w szkołach

Od września 2022 do szkół wszedł nowy przedmiot o nazwie historia i teraźniejszość. Zastąpił on wiedzę o społeczeństwa. Jak argumentowano, miał on pogłębić wiedzę uczniów na temat historii najnowszej. W podstawie programowej znalazły się zagadnienia dotyczące dziejów Polski i świata w latach 1945-2020.

Przypomnijmy, że w roku szkolnym 2023/2024 uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w klasie I realizować będą 2 godziny tego przedmiotu (liceum) lub 1 godzinę (technikum i szkoła branżowa II stopnia). Z kolei uczniowie klasy II – 1 godzinę lekcyjną tygodniowo (liceum i technikum). MEiN poinformowało, że do użytku dopuszczony został podręcznik WSiP, Wydawnictwo Biały Kruk czeka jeszcze na opinie rzeczoznawców.

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

Od początku września zaczęły obowiązywać zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Zlikwidowano stopnie nauczyciela stażysty i kontraktowego, w zamian za to wprowadzono jeden stopień (nauczyciel początkujący). W związku z tym zmieniły się też pensje nauczycielskie. Ponadto pojawiły się godziny dostępności (tzw. godziny czarnkowe), zgodnie z którymi nauczyciel musi przeznaczyć jedną godzinę w tygodniu na konsultacje z rodzicami i uczniami.

Pedagog specjalny w każdej szkole

Ministerstwo Edukacji i Nauki wdraża szereg reform, które mają zapewnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach. Od września 2022 roku rozpoczął się pierwszy etap zatrudniania w szkołach pedagogów specjalnych. Jak poinformowało MEiN, rozwiązania te mają być wprowadzane stopniowo do 1 września 2024 roku. Docelowo liczba specjalistów w szkołach miałaby wzrosnąć do ok. 51 tysięcy.

Lex Czarnek 2.0. Inna rola kuratora i zmiany w edukacji domowej nie weszły w życie

20 października 2022 roku pojawił się poselski projekt dotyczący kwestii edukacyjnych, nazwany przez społeczeństwo Lex Czarnek 2.0. W swoim założeniach miał m.in.:

ograniczenie działalności organizacji pozarządowych w szkołach;

zmiany w zakresie nadzoru pedagogicznego nad szkołami niepublicznymi;

inne zasady dotyczące realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą (tzw. edukacja domowa).

Ostatecznie jednak głośno dyskutowany projekt nie wszedł w życie, został on odrzucony przez prezydenckie weto 15 grudnia 2022 roku.

Podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2023

Pedagodzy – tak jak inni pracownicy sfery budżetowej – otrzymali od stycznia 2023 roku podwyżki o 7,8 procent. W lipcu wynagrodzenia mają ponownie wzrosnąć. Najważniejsze informacje i stawki nauczycielskie:

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli? Jeszcze nie są przesądzone

W styczniu Przemysław Czarnek podkreślił, że według niego konieczny jest powrót wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Kolejne miesiące upłynęły na rozmowach ze związkami zawodowymi. Dotyczyły one m.in. tego, w jaki sposób miałaby być naliczana wcześniejsza emerytura nauczycielska, które roczniki ją otrzymają i na jakich zasadach. Ponadto 19 maja pojawił się projekt poselski, który reguluje tę kwestię. Wcześniejsze emerytury mają wrócić od września 2024.

Trwa głosowanie... Czy powinny wrócić wcześniejsze emerytury dla nauczycieli? Nie mam zdania na ten temat Nie ma takiej potrzeby Oczywiście, one należą się nauczycielom

Matura i egzamin ósmoklasisty 2023

W maju uczniowie przystąpili do matury w nowej formule (dla uczniów, będących w systemie 8+4). Równolegle odbyła się też matura w formule 2015 – dla absolwentów techników. W tym roku po przerwie powróciły egzaminy ustne. Uczeń, by zdać maturę, musiał uzyskać przynajmniej 30 proc. z egzaminów pisemnych obowiązkowych. Taki sam próg punktowy obowiązywał w przypadku egzaminów ustnych. Poza tym trzeba było przystąpić do minimum jednego rozszerzenia.

Wyniki matur uczniowie poznają 7 lipca 2023 roku. Wówczas trzeba je wprowadzić do systemu rekrutacji na studia. Maturzyści, którym nie powiodło się na egzaminie, mogą przystąpić do matury poprawkowej. Tegoroczna matura była określana przez zdających w dużej mierze jako łatwa.

Podobnie było z egzaminem ósmoklasisty, do którego uczniowie przystąpili w terminie 23-25 maja (język polski, matematyka, język angielski). Jego wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca 2023 roku. Przypominamy, że w przypadku tego egzaminu nie obowiązuje próg punktowy, warto jednak osiągnąć wysoki wynik, ponieważ liczy się on w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Rok szkolny 2023/2024 przyniesie duże zmiany?

Zmiany w oświacie będą także w roku szkolnym 2023/2024, który rozpocznie się od września. W szkołach pojawi się kolejny nowy przedmiot. Podstawy przedsiębiorczości zostaną zastąpione przez biznes i zarządzanie. Uczniowie klas czwartych otrzymają darmowe laptopy pomocne w nauce. Ponadto zajdą zmiany w zakresie podstaw programowych przedmiotów: język polski, język łaciński oraz technika.

Zobacz zmiany w roku szkolnym 2023/2024:

iPolitycznie - Czy słowa Stefańczuka o Wołyniu to przełom?