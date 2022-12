Co się stanie, kiedy będziesz pić alkohol na mrozie? Może to grozić hipotermią lub odmrożeniami. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Czy alkohol pomaga rozgrzać się na mrozie? Odpowiedź może być zaskakująca

Naturalną reakcją organizmu na zimno jest próba utrzymania optymalnej temperatury (ok. 37 stopni Celsjusza) narządów wewnętrznych. Skutkuje to zwężeniem naczyń krwionośnych, co odczuwamy jako obniżenie ciepłoty, głównie na skórze dłoni i stóp.

Głównym problemem picia alkoholu w chłodniejsze dni jest złudne poczucie, że dzięki niemu robi się nam cieplej. Dzieje się tak, ponieważ alkohol rozszerza naczynia krwionośne, głównie włosowate, znajdujące się tuż pod skórą, zwiększając przepływ krwi do kończyn i powodując rumieńce na policzkach. Mimo że powoduje to odczuwanie ciepła, to faktycznie prowadzi do jego utraty i obniżenia całkowitej temperatury ciała.

Może to prowadzić do błędnej oceny sytuacji – osobie spożywającej trunki wysokoprocentowe na mrozie wydaje się, że czuje ciepło, co prowadzi to tego, że nie ubiera się adekwatnie do pogody i np. zdejmuje rękawiczki czy szalik. Ponadto alkohol blokuje naturalny odruch drżenia mięśni, który ma na celu ogrzanie organizmu. Dodatkowo osoba pijąca może się pocić, co prowadzi do dodatkowego obniżenia temperatury ciała.