Co się dzieje, kiedy nosisz buty w domu? Narażasz zdrowie swoje i domowników. Dlaczego warto zdejmować obuwie tuż za drzwiami? Marta Siesicka-Osiak

Zanim wejdziemy do domu w butach, dobrze zastanówmy nad tym, ile drobnoustrojów może znajdować się na ich podeszwach. Pavel Danilyuk / Pexels

Większość z nas myje ręce po powrocie do domu, aby pozbyć się zarazków i brudu. Dlaczego więc pozwalamy sobie na wnoszenie do domu setek tysięcy bakterii na podeszwach butów? Sprawdź, co znajduje się na twoim obuwiu po spacerze, a już nigdy nie wejdziesz w nim do mieszkania. Szczególną uwagę na czystość butów powinni zwrócić rodzice małych dzieci i alergicy.