Co robić w Polsce? Najciekawsze wydarzenia 2023 roku. Te miejsca warto odwiedzić, by przeżyć coś niesamowitego

Nadchodzące festiwale muzyczne w Polsce

Rozbłysną całe miasta, czyli polskie festiwale świateł

Tam historia dzieje się na nowo. Rekonstrukcje historyczne w Polsce 2023

Wielbiciele historii także mogą liczyć na coś, co ich zaciekawi – w końcu Polska to kraj, w którym tak wiele wydarzyło się na przestrzeni lat… By upamiętnić niektóre wydarzenia, w kilku miejscach co roku organizowane są inscenizacje historycznych bitew. Dzięki udziałowi w tych imprezach myślami cofniecie się w czasie o dobrych kilkaset lat.

Najpopularniejsze widowisko organizowane jest w Grunwaldzie, gdzie uczestnicy odtwarzają przebieg słynnej bitwy pod Grunwaldem. Warto zwrócić też uwagę na inscenizację Oblężenia Malborka, Międzynarodowy Turniej Rycerski na zamku Ogrodzieniec w Podzamczu oraz Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie.