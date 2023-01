Co posiać już w lutym w szklarni lub tunelu? Te warzywa zniosą zimno, a ty zbierzesz plony już wiosną

Siew warzyw w lutym. Na co zwrócić uwagę?

Luty to jeszcze zdecydowanie zimowy miesiąc, ale już bliski wiosny. Dlatego trzeba zacząć przygotowania do niej. W lutym na dobre zaczynamy przygotowanie rozsad warzyw i kwiatów, ale jeśli tylko pogoda sprzyja, pierwsze warzywa możemy posiać też w ogrodzie. Ważne są temperatury nie tylko aktualne, ale też panujące wcześniej, bo chodzi o to, żeby ziemia nie była zmarznięta. W tym roku ciepły styczeń sprawił, że w większości kraju nie jest. Jednak lutowy termin siewu warzyw jest zarezerwowany dla osób, które mają szklarnię lub wysoki tunel foliowy.

Trzeba wybrać również odpowiednie warzywa i ich odmiany (wczesne). Należą do nich takie, które kiełkują w niskich temperaturach, ale też zniosą przejściowy mróz, który jeszcze możne się zdarzyć. Siejąc warzywa już w lutym, nawet pod osłonami, trzeba być przygotowanym na dodatkowo zabezpieczenie roślin. Kiedy pojawią się siewki, a nadejdą mrozy, zasiewy będzie trzeba okryć agrowłókniną.