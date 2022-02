Co oznaczają kolory szlaków górskich? Który szlak jest najłatwiejszy i czy kolory rzeczywiście nam o tym mówią?

Zastanawiałeś się kiedyś, co oznaczają kolory szlaków górskich? Wiele osób sądzi, że kolory te symbolizują stopień trudności danej trasy. Czerwony – najtrudniejszy, zielony – najłatwiejszy. Czy jednak na pewno tak jest? Przygotowaliśmy tekst, z którego dowiecie się, jaka koncepcja stoi za kolorami szlaków górskich. Będziecie zaskoczeni!

Kolory szlaków w górach. Kto ustala zasady?

Planowaniem i oznaczaniem szlaków w Polsce zajmuje się od 1950 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, czyli organizacja kryjąca się pod znanym wszystkim turystom skrótem PTTK. To oni opiekują się polskimi szlakami, zarówno pieszymi, jak i rowerowymi, narciarskimi, konnymi i kajakowymi. Za ideą wyznaczania szlaków stoi pragnienie, aby turyści mogli zwiedzać ciekawe rejony naszego kraju z jak najmniejszą szkodą dla przyrody. Szlaki PTTK to trasy, które pozwalają zobaczyć miejsca godne uwagi, nie tylko ze względu na historię, ale i po prostu piękno okolicy. Szlaki powinny zaczynać się np. przy przystankach komunikacji zbiorowej, w miejscach, gdzie panuje wzmożony ruch turystyczny. Wszystko po to, aby turyści nie musieli szukać oznaczeń. Można powiedzieć, że to szlak przychodzi do turysty i zaprasza go w drogę.

Pierwsze szlaki wyznaczyło pod koniec XIX w. Towarzystwo Tatrzańskie. To wtedy ludzie zaczęli odkrywać góry – od tamtej pory trochę się w tym temacie zmieniło. To właśnie ogromna sieć różnorodnych szlaków – od południa Polski aż do morza – sprawiła, że na niektórych ścieżkach spotykamy dzisiaj tłumy turystów.

Szlaki turystyczne – kolory i kształty. Na co możemy trafić?

PTTK opisuje sposoby wyznaczania szlaków w swojej instrukcji znakowania szlaków turystycznych. Przede wszystkim głównym symbolem, z jakim spotykamy się w górach i nie tylko, jest złożony z trzech pasków prostokąt. Pomiędzy dwoma białymi paskami znajduje się jeden kolorowy.