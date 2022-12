Co na wzdęcia i gazy? Domowe sposoby przyniosą ulgę przy objawach niestrawności. Wyjaśniamy, czy nadmierne gazy mogą być objawem choroby Anna Rokicka-Żuk

Wzdęcia są częstą przyczyną dyskomfortu i złego samopoczucia po posiłkach. Często towarzyszą im objawy takie jak napięcie w brzuchu, uczucie obrzmienia, kolka i dolegliwości kurczowe czy ostry ból. fot. Victor_69/Getty Images Zobacz galerię (7 zdjęć)

Wzdęcia i gazy to uciążliwa dolegliwość, która odbiera komfort życia. Bywają jednak nie tylko objawem nieprawidłowości w obrębie jelit czy układu trawienia, bo mogą wskazywać też na poważną chorobę. Nadmiar gazów najczęściej jest związany z połykaniem powietrza, bywa też wynikiem niegroźnych nawyków i czy nieprawidłowej diety. Jak poznać, czy mamy do czynienia z poważniejszym problemem? Wyjaśniamy, ile gazów to ilość prawidłowa, skąd się biorą i jak je ograniczyć. Podajemy sprawdzone domowe sposoby na wzdęcia oraz środki, które przynoszą ulgę.