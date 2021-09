Co na detoks wątroby? Te produkty wspomogą odtruwanie organizmu. Oczyszczanie i detoksykacja wątroby

Gdy wątroba szwankuje, trzeba wspomóc ją za pomocą odpowiedniej diety. Odstawienie produktów i używek, które pogarszają samopoczucie, to sprawa oczywista. Co jednak jeść, by jak najszybciej poczuć się lepiej? W przypadku problemów z trawieniem, opuchlizny brzucha, wzdęć i częstej zgagi warto sięgać po pewne pokarmy. Sprawdź, co wspomoże stan wątroby! Zobacz kolejne slajdy, przesuwając zdjęcia w prawo, naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

dml5050/123RF