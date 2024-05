Co musimy wiedzieć, by zgodnie z prawem poruszać się hulajnogą elektryczną

Definicja w kodeksie drogowym:

Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. (art. 2 pkt 47b PRD)

Jakie prawa i obowiązki posiada użytkownik hulajnogi elektrycznej ?

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h. Tym samym kiedy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. W takiej sytuacji kierujący hulajnogą elektryczną musi stosować się do pewnych zasad:

Poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego; Zachować szczególną ostrożność; Ustąpić pierwszeństwa oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

Jakich zachowań przepisy zabraniają kierującemu hulajnogą elektryczną ?

Kierowania osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków działających podobnie do alkoholu.

W jaki sposób użytkownik powinien parkować hulajnogą elektryczną ?

Przepisy wprowadzają obowiązek pozostawienia hulajnogi elektrycznej np. na chodniku jednak w miejscu do tego przeznaczonym. Zdarza się, że takiego miejsca nie ma. W takim przypadku należy zastosować się do poniższych warunków:

Została wskazana możliwość usunięcia hulajnogi elektrycznej z drogi na koszt właściciela. W odniesieniu do pozostawienia urządzenia/parkowania, usunięcie hulajnogi może nastąpić w przypadku pozostawienia jej w miejscu zabronionym, utrudniających ruch oraz na skutek zagrożenia bezpieczeństwa.

równolegle do krawędzi chodnika;

Kto może kierować hulajnogą elektryczną?

Osoby w wieku od 10 lat do 18 lat. W tym przypadku wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Od osób, które ukończyły 18 rok życia dokumenty nie są wymagane.

W myśl przepisów kierowanie hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione nawet pod opieką osoby dorosłej.

Dzieci, które nie osiągnęły wieku 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.