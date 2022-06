Co jeść i pić podczas upałów? Zimne czy gorące? Smakoterapia, czyli blogerka Iwona Zasuwa podpowiada

Zachęciła, aby w gorące dni nie rezygnować z ciepłych posiłków, które są krótko gotowane i ostro doprawione. Zaznaczyła, żeby korzystać z doświadczenia Beduinów, którzy pili gorącą herbatę z cukrem i miętą.

- Zamiast gazowanego napoju z lodem, który (poza pakietem bonusowych sztucznych dodatków) zmusi twoje ciało do ponownego ogrzania „środka”, zaparz miętę. Możesz ją wypić również w temperaturze pokojowej. Ważne, by wystrzegać się produktów prosto z lodówki. Zamiast lodów sięgaj na co dzień po świeże sezonowe owoce lub kompoty na ich bazie, które doskonale ugaszą pragnienie i nawilżą ciało.