Co było na maturze rozszerzonej z polskiego 2023? Tematy wypracowań, które pojawiły się na egzaminie. Z lektur m.in. „Mała apokalipsa”

Jakie były tematy na maturze rozszerzonej z polskiego 2023?

Język polski jest jednym z chętniej wybieranych rozszerzeń na maturze. W tym roku przystąpiło do niego niespełna 43 tys. osób zdających egzamin w formule 2023 i ponad 13 tys. osób w formule 2015 . Egzamin rozpoczął się o godz. 9.00 i potrwa do godz. 12.00 (formuła 2015) lub 12.30 (formuła 2023). Część uczniów wcześniej opuszcza sale egzaminacyjne i dzieli się już swoimi spostrzeżeniami.

Jakie były tematy na polskim rozszerzonym w 2023? Dokładne informacje na ten temat poznamy, gdy opublikowane zostaną arkusze egzaminacyjne (ok. godz. 14.00). Jednak już teraz uczniowie zdradzają, co było na maturze rozszerzonej z polskiego. Tematy różniły się od siebie w zależności od formuły egzaminu. Nie wiadomo jeszcze, z czym musieli zmierzyć się osoby przystępujące do egzaminu w formule 2015.