Co będzie na maturze 2023? Chat GPT odpowiada. Te tematy wypracowań według AI pojawią się na tegorocznym egzaminie dojrzałości Magdalena Konczal

Chat GPT podaje swoje propozycje. fot. Łukasz Kaczanowski/Polska Press

Maturzyści przystąpią do pierwszego egzaminu już 4 maja. Wszyscy zdający zastanawiają się, co będzie na maturze w 2023 roku. Poprosiliśmy Chat GPT, by po przeanalizowaniu tematów wypracowań z ubiegłych lat, a także arkuszy pokazowych i matur próbnych, odpowiedział nam na pytanie, jakie tematy maturalne mogą pojawić się na tegorocznym egzaminie dojrzałości.