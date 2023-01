Co będzie modne we wnętrzach w 2023 roku? Zobacz, jak pięknie urządzić mieszkanie i dom. Poznaj topowe trendy wnętrzarskie 2023

Wzory we wnętrzach na 2023 rok są inspirowane naturą i ekologią

Eksperci Instytutu Pantone wybrali kolor na 2023 rok. Ogłosili go na prestiżowych targach sztuki Art Basel w Miami. Topowa barwa na przyszły roku to PANTONE 18-1750 Viva Magenta.

Viva Magenta – najmodniejszy kolor roku 2023 w aranżacji wnętrz

Tym razem eksperci Instytutu Pantone postawili na bardzo energetyczny barwę, łączący w sobie fuksję z odcieniem czerwieni. Barwa 2023 roku o nazwie PANTONE 18-1750 Viva Magenta stanowi kluczowy kolorystyczny trend zarówno we wnętrzach, jak i modzie. Kolor roku 2023 kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Ta nietuzinkowa i odważna barwa ma za zadanie napędzać nas do zmian, mobilizować i pobudzać indywidualną kreatywność. Viva Magenta ma dodać energii, rozbudzić wewnętrzną siłę i zainspirować do nowego spojrzenia na świat.

Jaką kanapę, stolik, komodę i fotele wybrać do salonu czy sypialni? Obłe kształty mebli i łuki królują w trendach na 2023 rok

Opływowe linie foteli, kanap oraz sof pojawiły się już we wnętrzarskich trendach w poprzednim roku i nadal będą w nich królować. Tego typu meble bez kantów tworzą we wnętrzu przytulny klimat oraz tworzą idealną strefę relaksu. Obłe kształty tapicerowanych mebli to trend, którego nie powinno zabraknąć w modnym salonie w 2023 roku. Topowe wzory i formy mebli wypoczynkowych nie tylko mają być przyjemne dla oka, ale również powinny zachęcać do odpoczynku, odprężenia, zapewniając poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Miękkie oparcia i przepastne poduszki w komplecie z gigantycznymi pufami to cechy, które powinien posiadać modny mebel tapicerowany.