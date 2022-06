Ciekawostki samolotowe. Czemu samoloty są białe, po co okna mają dziury i co dzieje się w powietrzu z sokiem pomidorowym?

Czy to prawda, że pilot i drugi pilot muszą zawsze jeść co innego w czasie lotu?

Biały to często fabryczny kolor elementów samolotu, których po prostu już się nie maluje, żeby nie zwiększać wagi pojazdu. Pomalowanie całego samolotu pasażerskiego mogłoby zwiększyć jego masę nawet o 300 do 600 kg.

Dlaczego w czasie startu i lądowania wszystkie okna w samolocie muszą być odsłonięte?

Okna należy odsłaniać po to, by załoga samolotu z każdego miejsca dobrze widziała, co dzieje się na zewnątrz, na płycie lotniska, jaka jest pogoda i w jakim stanie są skrzydła. W razie konieczności strażacy i inne służby ratunkowe mogą przez odsłonięte okna zaglądać do wnętrza samolotu, by zorientować się, czy np. nie wybuchł pożar, a we wnętrzu nie ma dymu.

Chodzi także o to, by w razie konieczności maksymalnie usprawnić ewakuację. Dlatego w czasie startu i lądowania pasażerowie nie powinni spać, a ich oczy muszą być przyzwyczajone do światła lub jego braku, w zależności od warunków na zewnątrz (w czasie nocnych lotów światła w samolocie są przyciemniane). Temu także służy odsłanianie okien i zakaz rozkładania stolików w czasie startu lub lądowania.