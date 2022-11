Cięcie hortensji bez tajemnic. Kiedy i jak przycinać hortensje bukietowe, ogrodowe i krzewiaste? Czy i jak przycinać te krzewy po kwitnieniu

Cięcie hortensji zależy od gatunku

Hortensje to wyjątkowo piękne i niezbyt trudne w uprawie krzewy. W ogrodach najczęściej uprawiamy trzy gatunki: ogrodowe, bukietowe i krzewiaste. O ile na co dzień niezbyt musimy przejmować się ich rozróżnieniem, to w przypadku cięcia ma to zasadnicze znaczenie. Jeśli nie zachowaliśmy etykiety rośliny i nie pamiętamy, którą mamy, to nic straconego, bo łatwo je rozpoznać. Wystarczy przypomnieć sobie (lub sprawdzić na zdjęciach), jak kwitły.

Gatunek hortensji łatwo określić po kwiatach. To ważne, bo nie wszystkie przycina się tak samo i można im bardzo zaszkodzić. Katarzyna Laszczak