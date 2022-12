Ciasto zemsta teściowej zaskoczy gości. Przepis na obłędne ciasto z kremem i wiśniami nie tylko dla teściowej. To naprawdę słodki wypiek Katarzyna Puczyńska

Ciasto zemsta teściowej to pyszne połączenie bezy, kremu i wiśni. Musisz spróbować! Zobacz, jak je przygotować.

Ciasto zemsta teściowej jest pyszne, kruche i pełne słodyczy. Skąd ta przewrotna nazwa? Podobno jakaś teściowa dodała kiedyś do ciasta dla zięcia – w ramach zemsty – niewydrylowane wiśnie. Do dziś nie wiadomo, jak było naprawdę. Jedno jest pewne – zemsta teściowej robi wrażenie. Wypróbuj nasz przepis na to wyśmienite ciasto z wiśniami, waniliowym kremem ze śmietanki i serka mascarpone oraz z bezą i migdałami. Sprawdź, jak zrobić zemstę teściowej. Tak dobre, że poprosicie o dokładkę.