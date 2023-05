Ciągłe zmęczenie i głód? To może być stan przedcukrzycowy. Zobacz, czym grozi zbyt wysokie stężenie cukru we krwi i jak mu zapobiegać

Co to jest stan przedcukrzycowy?

Stan przedcukrzycowy to zaburzenia sygnalizujące o nieprawidłowym poziomie glukozy we krwi. Nieleczony najczęściej prowadzi do rozwoju cukrzycy typu 2. Niestety, jest on często bagatelizowany przez lekarzy, co przyczynia się do zwiększenia zapadalności na tę chorobę. Objawy stanu przedcukrzycowego to sygnały alarmowe o konieczności zmiany stylu życia i zadbania o swoje zdrowie.

Czujesz ciągłe zmęczenie? Te objawy mogą być oznaką stanu przedcukrzycowego!

Obecnie nie ma jasnych wytycznych określających precyzyjnie, na podstawie jakich kryteriów diagnozuje się to zaburzenie. Według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego za stan przedcukrzycowy uznaje się sytuację, gdy stężenie glukozy we krwi wynosi: