Chorwacja została przyjęta do Strefy Schengen. Na jakie ułatwienia mogą liczyć turyści? Co z Bułgarią i Rumunią?

Chorwacja i kto jeszcze? Które państwa należą, a które nie należą do Schengen?

Chorwacja wejdzie do Strefy Schengen od 1 stycznia 2023

To, co zapowiadał niedawno Radosław Sikorski, jest już pewne: od 1 stycznia 2022 Chorwacja oficjalnie dołączy do Strefy Schengen. Decyzja została zatwierdzona w czwartek 8 grudnia 2022 przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Tym samym podróże Chorwacji, jednego z krajów najchętniej wybieranych na wakacje i urlopy przez Polki i Polaków, staną się łatwiejsze.

Co zmienia wejście Chorwacji do Strefy Schengen? To właśnie członkostwo w Schengen, a nie samej Unii, gwarantuje swobodę przepływu osób i dóbr bez kontroli granicznych.

Znikną kontrole osobiste na granicach Chorwacji z innymi krajami Strefy. Zniesienie kontroli dotyczy turystów podróżujących samochodem, autokarem lub pociągiem.

Od 26 marca 2022 znikną także rewizje pasażerów samolotów.

Chorwacja zacznie wydawać wizy Schengen i korzystać z Systemu Informacji Schengen.

Chorwacja to ciepły i słoneczny kraj, zarazem nieodległy od Polski. W przeszłości niejeden turysta decydował się jechać na wakacje do Chorwacji własnym samochodem. Baloncici, 123RF.com

