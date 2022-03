Chleb na zakwasie. Mamy przepis na wiejski chleb i rady od Maksa Smółki, autora strony Upiecz Sobie Chleb

Jak zrobić chleb na drożdżach?

Zacznijmy jednak od porady innego mistrza. Bochenki wypiekane na bazie suszonych drożdży są jednym z najłatwiejszych domowych wypieków. Przygotowuje się je z mąki, wody i drożdży instant. Ciasto warto doprawić szczyptą soli, aby nadać mu głębi smaku. Jeffrey Hamelman – mistrz piekarstwa i autorytet w swoim fachu – w książce „Chleb” proponuje prosty przepis na wiejski bochenek. W słowie wprowadzającym zachwala, że miąższ wypieku jest kremowy, wypełniony delikatnymi pęcherzykami powietrza.

Ekspert poleca, by zrobić chleb z zaczynu typu poolish (użyć mąki i wody w takiej samej proporcji 1:1). Do niego dodaje się szczyptę suszonych drożdży i pozostawia do fermentacji na około 12-16 godzin. Po tym czasie dodaje się znowu mąkę, wodę, sól i drożdże. Całość ponownie odstawia się do fermentacji wstępnej. Następne etapy to składanie ciasta, dzielenie na bochenki, zostawienie do fermentacji końcowej i pieczenie.