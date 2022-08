Chińczycy robią grę na podstawie Krzyżaków - nie takiej adaptacji byście się spodziewali. Sienkiewicz byłby zadowolony?

Powstaje gra na podstawie powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. Nie robią jej jednak nasi rodzimi twórcy, a chińskie studio. Co więcej, pewnie nie takiej growej adaptacji byście się spodziewali. Sprawdźcie sami.

Trudno o bardziej znanego i uznanego autora w historii polskiej literatury, niż Henryk Sienkiewicz. Zdobywcy Nagrody Nobla zawdzięczamy takie wielkie dzieła jak m.in.: Quo Vadis

Ogniem i mieczem

Potop

Pan Wołodyjowski

Krzyżacy Ostatnim z tych dzieł postanowili zainteresować się natomiast twórcy gier i co ciekawe, nie mówimy tu o naszych rodzimych deweloperach. Zaskakujące może być więc to, że grową adaptację Krzyżaków Henryka Sienkiewicza przygotowali twórcy z Chin. Trzeba przy tym przyznać, że w kontekście tej inspiracji powstało zaskakujące dzieło.

The Knights of the Cross